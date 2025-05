Parma-Napoli, probabili formazioni: 4-3-3 con Neres o conferma Raspadori? Conte ha scelto

Notizie Napoli calcio - Manca sempre meno a Parma-Napoli, gara crocevia per la corsa scudetto. Domani sera, ore 20.45 allo stadio "Tardini", la squadra di Conte avrà come risultato solo la vittoria per avvicinarsi ulteriormente al sogno.

Parma Napoli probabili formazioni

Probabili formazioni Parma-Napoli, gli ultimissimi aggiornamenti del Corriere dello Sport:

"Per il resto, Meret in porta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera per la terza volta da marcatore centrale e Spinazzola a sinistra; Anguissa con Billy in mediana; Politano e McTominay più larghi a destra e a sinistra sulla trequarti in partenza; e per finire il tandem d’attacco Lukaku-Raspadori".