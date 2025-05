Parma-Napoli, Gazzetta conferma: lieve affaticamento per McTominay, le ultime

Notizie Napoli calcio - Il Napoli ed Antonio Conte si preparano alla trasferta più importante dell'anno: al "Tardini" contro il Parma ci si gioca una fetta decisiva per lo scudetto, anche se gli azzurri ci arrivano in condizioni non proprio perfette in termini di infortuni e tenuta fisica.

Parma-Napoli ultime su McTominay

"McTominay ci si avvicina con un lievissimo affaticamento, però già domato", è quanto scritto dall'edizione odierna del La Gazzetta dello Sport. Lo scozzese non è al 100%, ma stringerà i denti per la causa e sarà a disposizione di Conte: troppo importante la gara contro il Parma per alzare bandiera bianca, un lottatore e trascinatore come lui lo sa bene.