Jonathan David al Napoli, accordo sulle cifre per un quadriennale: da superare ultimi due scogli

Calciomercato Napoli - Non solo la trattativa per Kevin De Bruyne, patron De Laurentiis lavora anche ad altre piste per rinforzare la rosa del Napoli di Conte in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi per l'attacco è Jonathan David, centravanti canadese in scadenza con il Lille.

David Napoli, aggiornamenti e cifre

L'agente di Jonathan David ha confermato i contatti con il Napoli, ma va ancora trovata la quadra economica. Ecco quanto riportato da Tuttosport:

"Per il reparto d’attacco proseguono le trattative con l’entourage di Jonathan David, che ha già avuto un incontro con la dirigenza del Napoli. Restano dei nodi da sciogliere, come la clausola rescissoria ed i diritti d’immagine, mentre l’accordo “base” può essere chiuso con un quadriennale da 6,5 milioni netti annui".