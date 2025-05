Lele Adani show: canta in napoletano il brano di Geolier e Luchè! | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Show via social dell'ex calciatore e opinionista tv Lele Adani, che è presente nel nuovo album del rapper napoletano, Luchè: "Il mio lato peggiore". E Lele Adani via social ha cantato in napoletano il brano "Ginevra", di Luchè feat. Geolier.

Ecco il video!