SSC Napoli-Hermet, nuova collaborazione: ecco il pigiama ufficiale dei tifosi del Napoli!

Nuovo pigiama SSC Napoli 2024-2025! Dalla collaborazione con il marchio Hermet, azienda italiana leader nella produzione di biancheria per la casa e homewear, dopo la collezione letto con lenzuola, copripiumini, plaid e asciugamani, arrivano adesso due pigiami pensati appositamente per il tifoso del Napoli.

Il nuovo pigiama del Napoli calcio

Quella tra Napoli calcio ed Hermet è una partnership che unisce due eccellenze italiane: da un lato, Hermet, con la sua lunga tradizione di qualità e artigianalità, dall'altro il Napoli, simbolo di passione, tenacia e amore per la propria terra.Il Napoli calcio in collaborazione con Hermet. Da questa partnership sono nati due pigiami del Napoli.

Questo pigiama uomo è disponibile in cinque diverse taglie, si adatta a diverse esigenze di vestibilità, garantendo comfort e stile sia per adulti che per bambini. Realizzato al 100% in cotone con materiali di alta qualità, offre una sensazione di morbidezza e comfort eccezionale sulla pelle, ideale per un riposo confortevole. È composto da una maglia a maniche lunghe più un pantalone abbinato, disponibile nei colori blu e azzurro, con girocollo e bottoncini. Può essere lavato tranquillamente in lavatrice anche ad alte temperature. Il prezzo per maglia e pantalone pigiama insieme è di 33,00 euro tutto incluso.

Si tratta di un prodotto ufficiale SSC Napoli con Hermet. Oltre al classico pigiama uomo e pigiama bambino, la SSC Napoli ha pensato anche ad un pigiama uomo con felpa, perfetto per dormire ma anche per stare in casa. Si tratta di una felpa con zip più comodi pantaloni di tuta, disponibile con le taglie dalla S alla 2XL ad un prezzo di 39,00 euro.

