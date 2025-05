Traorè: "Napoli è incredibile, giocare al Maradona è inspiegabile! Quell'anno è andato tutto storto, eppure..."

Ultime notizie SSC Napoli - Hamed Junior Traorè si è raccontato in un'intervista esclusiva a Cronache di Spogliatoio, ecco un passaggio sulla sua avventura al Napoli:

"Napoli è Napoli. Quell’anno è andato tutto storto, ma è un’esperienza che almeno una volta va vissuta. Le cose andavano sempre male, eppure noi avevamo la sensazione di fare tutto il possibile per aiutarci e migliorare. In spogliatoio cercavamo di darci delle spiegazioni. Ci abbiamo provato fino all’ultimo, ma le cose andavano come dovevano andare.

Anche se la stagione è stata così così, il calore di quei tifosi è incredibile. Giocare al Maradona è inspiegabile. Mi ha aiutato a crescere come esperienza. Sono maturato. Da quando ero un ragazzino sono cambiato tanto. Me lo dicevano spesso: ‘Ora sei giovane, un giorno capirai’. Inizi a curare di più i dettagli, aiuti i compagni. È un altro approccio.

Sono malato di calcio, quando non mi alleno guardo tutti i campionati. Cerco di non perdermi una partita. Qui all’Auxerre ci sono tanti giovani interessanti. Vi do due ‘pepite’: Kevin Danois e Clement Akpa. A me in Italia è andata bene, magari potrebbe essere l’ideale anche per loro. Perché no?".