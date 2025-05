Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito alle mosse di calciomercato Napoli per la sessione estiva 2025:



"Bisogna fare molta attenzione all'evoluzione della questione Meret: perché a questo punto i sospetti che il rinnovo non possa arrivare sono altissimi. Il braccio di ferro è sul premio da inserire nel contratto (una parte variabile da 900mila euro) e al momento ancora nessuno cede. Milinkovic Savic del Torino piace e non poco".