De Bruyne-Napoli, nuovo incontro prossima settimana! Spunta la cifra richiesta dal belga

Calciomercato Napoli - Kevin De Bruyne è il grande obiettivo di mercato del Napoli per la prossima stagione. Il centrocampista belga lascerà il Manchester City a parametro zero ed Aurelio De Laurentiis sta provando a portarlo all'ombra del Vesuvio.

Gli ultima aggiornamenti sulla trattativa Napoli-De Bruyne sono stati riportati dall'edizione odierna di Tuttosport:

"Manna, volato a Manchester un mese fa, ha avviato contatti con il belga e il suo entourage, cercando di far leva sulla volontà della moglie di KDB di trasferirsi a Napoli. La società è pronta ad offrire fino a 7 milioni netti, De Bruyne - attualmente percepisce 13,5 milioni netti - è disposto a scendere fino a 10 milioni, ma non oltre. Nelle prossime settimane ci sarà un nuovo incontro ed il patron Aurelio aspetta la risposta decisiva per il suo coup de théâtre".