Jonathan David, l'agente conferma: "Ho incontrato il Napoli!", entro tre settimane la decisione

Calciomercato SSC Napoli - Jonathan David sembra essere vicino a decidere dove giocherà la prossima stagione. Dal Canada, la redazione di TSN svela:

"Fonti vicine a David hanno riferito a TSN che il venticinquenne prenderà una decisione nelle prossime due o tre settimane. Questo aggiornamento segue l'addio di David al suo attuale club, il Lille, pubblicato sui social media questa settimana, e lascerà il Lille a parametro zero quest'estate. Intanto è arrivata anche la conferma da parte dell'agente di David, Nick Mavromaras, a TSN European Reports, di aver recentemente "incontrato il Napoli", capolista del campionato italiano.

Molti dei club più importanti d'Europa – come Milan, Arsenal, Barcellona, ??Chelsea, Juventus, Inter, Liverpool e Manchester United – si sono alternati a non nascondere l'interesse per il canadese. Ma la decisione sul futuro di Jonathan David appare imminente.

Se David si trasferisce in un club che non partecipa al Mondiale per Club (come Arsenal, Barcellona o Liverpool), le probabilità che giochi nella Gold Cup aumentano. Ma se la sua decisione si trascina, o si trasferisce in un club che partecipa alla finale estiva della FIFA (con Chelsea, Inter e Juventus tra le squadre in lizza), le probabilità che David giochi con la nazionale canadese a metà giugno diminuiscono. Per ora, David è pronto a giocare per l'ultima volta per il Lille questo fine settimana".