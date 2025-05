Il Mattino svela - Conte e il Napoli hanno deciso: rientro a Capodichino in piena notte anche in caso di scudetto!

Ultime notizie Napoli - Sorpresa in casa partenopea, con Conte che avrebbe deciso di tornare in ogni caso di notte a Napoli dopo la sfida al Parma, anche in caso di scudetto. Lo racconta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Ha deciso, insieme alla società, di rientrare da Parma subito dopo la partita. Anche nel caso in cui possa materializzarsi il sogno-scudetto, l'aereo degli azzurri partirà attorno all'1,30 e arriverà a Capodichino in piena notte. Non c'è un piano-B, come invece nella notte di Udine (la squadra rimase in Friuli fino al giorno dopo e poi sbarcò all'aeroporto militare di Grazzanise). Pronta a ricevere l'abbraccio del suo popolo. Nel caso in cui gli incroci del destino emettano un verdetto già domani notte. Perché l'unica sentenza senza appello che può arrivare nella domenica in cui tutti giocano allo stesso orario come una volta, è lo scudetto del Napoli".