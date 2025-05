Il Mattino, De Luca: "Biglietti? C’era il rischio che ci fossero più napoletani che tifosi del Parma, ed è arrivata questa curiosa tutela da parte del club"

FRANCESCO DE LUCA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Ieri è stata una bellissima giornata per Napoli, con il Giro d'Italia e la notizia della Coppa America. Il risorgimento di Napoli sta passando anche per lo sport, questo riconoscimento è prestigioso per questa città. E’ qualcosa di clamoroso dal punto di vista sportivo, di business e di turismo. Napoli ha meritato questo riconoscimento, se lo sono conquistato giorno per giorno attraverso il duro lavoro. Bello anche l’arrivo del Giro d’Italia. C’è tanta soddisfazione, poi c’è questo lavoro del Napoli che deve essere completato. Parma-Napoli? Servono le energie mentali e le qualità tecniche. Il Napoli è più forte di Parma e Cagliari, ma deve dimostrarlo sul campo. Era più forte anche del Genoa, ma ha lasciato punti sul campo. Inzaghi ha parlato della partita con la Lazio e ha detto che risparmierà dei calciatori, ma questi calciatori non li può risparmiare, devono giocare e sarà una sfida bella tra Lazio e Inter. Per il Napoli c'è la certezza che la Lazio darà tutto, può centrare l’obiettivo e può fare il colpo in casa dell’Inter, se l’attacchi l’Inter va in difficoltà. Il tifosi del Napoli devono sperare nella determinazione della Lazio e sperare che il Napoli faccia risultato a Parma. Baroni vuole chiudere bene e avere un posto in Champions League. Bologna? Vittoria bellissima, le aspettative erano più alte per il Milan, però quando parti con le aspettative più alte rischia di essere un problema. Il lavoro di Sartori, di Di Vaio, della proprietà, degli allenatori che si sono succeduti è importante. Perdi Thiago Motta e trovi questo Italiano bravissimo, anche De Laurentiis lo voleva, che ha conquistato un risultato storico. Ricordiamoci come fù festeggiata la Coppa Italia vinta dal Napoli con Mazzarri, e capiremo la grande gioia del Bologna. Il Bologna è un esempio, una società che tempo fa non se la passava benissimo, aveva sognato di arrivare in Europa e ha rischiato anche la retrocessione. Polemiche per i biglietti di Parma-Napoli? C’era il rischio che ci fossero più napoletani che tifosi del Parma, quindi è arrivata questa curiosa tutela da parte del club ducale. Spero che il prossimo anno le cose vengano regolamentate in un certo modo, il Napoli deve avere i suoi tifosi in trasferta, tranne in quelle a rischio. Raspadori o Neres? Non lo so, Conte è reduce da due brutte esperienze con Buongiorno e Lobotka, penso andrà cauto con Neres e poi Raspadori merita fiducia, se l’è conquistata sul campo. Mi sembra strano non vedere lui in campo. Quella è la miglior posizione in campo per Raspadori. Speriamo che la coppia Raspadori-Lukaku dia soddisfazioni”.