Il Mattino - McTominay ha fatto venire un brivido a tutti a Castel Volturno: il retroscena

Ultime notizie Napoli - Parlando delle scelte di formazione in vista di Parma-Napoli, Il Mattino conferma che McTominay non è al meglio:

"Neres o Raspadori? Gilmour in una mediana a tre, dunque unico play o con Anguissa al suo fianco in un centrocampo a quattro? Quella di domani è una finale. Altro che pensare allo spareggio-scudetto, già questo lo è. Per tensione, contenuti e apprensioni: è la vigilia più lunga, come il D-Day. C'è lo scudetto a portata di sogno. Per lo sbarco in Emilia, Conte mantiene riservata la sua decisione, prova e riprova varie soluzioni, tenterà di fare una legittima pretattica anche per provare a fare qualche sorpresa a Chivu [...] Conte non ha bisogno di gettare acqua sul fuoco. Ma sa solo che questa tensione non deve diventare paura. Perché non ce ne sta ragione: Lukaku ha avuto una lunga sezione di tiri, McTominay ha chiuso in anticipo l'altro giorno l'allenamento facendo venire a tutti un brivido lungo la schiena (ma era solo un falso allarme). I giochi sono quasi fatti: Olivera sarà ancora una volta centrale di difesa in coppia con Rrahmani, Spinazzola va a sinistra. I dubbi, quelli sono: più che dubbi, tentazioni. Gli uomini sono davvero contati, come le soluzioni. Solo la fantasia di Conte non lo è. Non si è mai fasciato la testa, non ha mai versato lacrime. Non si è concesso alibi e non ne ha dati alla squadra. Ora si gioca lo scudetto. La storia è lì. Pronta a essere scritta".