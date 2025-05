Juventus-Conte, De Laurentiis si tutela: spuntano tre nomi per la panchina del Napoli

Calciomercato Napoli - Antonio Conte è concentrato solo sulle prossime due partite che possono valere uno scudetto, solo dopo avverrà il faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis per decidere il futuro. Nonostante ciò, i rumors impazzano: in particolare quelli legati alla Juventus che farebbe carte false pur di riavere il tecnico salentino.

In attesa di capire il futuro di Conte, l'edizione odierna di Tuttosport indica già tre nomi di possibili sostituti che interessano a De Laurentiis:

"Resterà Antonio Conte sulla panchina azzurra? Si saprà tra non molto, quando don Antonio ed il presidente De Laurentiis si incontreranno per discutere del futuro, sia sulla programmazione che sulle infrastrutture. Ma il forte interesse della Juventus per Conte ha costretto il patron partenopeo a cautelarsi, con nomi come Allegri, Pioli e il “pallino” Italiano".