Conte-Oriali si godono la città nella settimana di Parma-Napoli: ecco dov'erano ieri sera | FOTO

Ultime notizie Napoli - Cena a base di ottima carne, ieri sera, per Antonio Conte e Lele Oriali - in compagnia di tutto lo staff tecnico - che sono stati ospiti di Braceria Pastore a Via Michelangelo da Caravaggio. Con il preparatore dei portieri Rosalen Lopez che si è divertito nel taglio dei salumi. Ecco gli scatti:

Conte e Oriali da Braceria Pastore