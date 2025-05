McTominay non al meglio: ecco cosa filtra da Castel Volturno verso Parma-Napoli | CN24

Ultime notizie Napoli - Gli azzurri di Conte a Castel Volturno preparano Parma-Napoli. E uno Scott McTominay non al meglio, preoccupa, ma non troppo. Come raccolto da CalcioNapoli24, lo scozzese ieri è stato gestito a Castel Volturno e non s'è allenato a pieno con i compagni.

Ma le condizioni dello scozzese (che già in altre settimane è stato gestito) non destano particolari preoccupazioni: Antonio Conte avrà la giornata di oggi e la rifinitura di domenica mattina per avere certezze e conferme sul suo pretoriano, a cui non vuole rinunciare (e non rinuncerà) per nessuna ragione.

Scott McTominay a Castel Volturno

Scott, dal suo canto, ha già detto allo staff che ce la fa a recuperare al meglio e la fiducia nello staff è totale sul suo impiego al Tardini. La stanchezza a metà maggio c'è, e in chi ha giocato di più si fa sentire.

Ma la precauzione è d'obbligo e il club azzurro nella giornata di ieri ha anche pre-allertato il giovane centrocampista Lorenzo Russo della possibilità di partire anch'egli con la squadra, direzione Parma. Oggi si scioglieranno le riserve, e si deciderà se lasciarlo a disposizione della Primavera per il delicato match dei Play-Off o portarlo con la prima squadra in trasferta.