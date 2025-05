Calciomercato Napoli, Il Mattino: Manna farà 8 colpi! Ecco tutti i ruoli: la lista

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela quanti acquisti farà il Napoli:

"Una nuova spina dorsale. Un centrale difensivo, un centrocampista ed un centravanti. Poi il focus sugli esterni. Sono queste le priorità di mercato del Napoli che si concentrerà sulla colonna vertebrale della squadra e poi tutto il resto per un massimo di 8 elementi che andranno a rafforzare la squadra. Il diesse Manna si sta muovendo da tempo sul mercato estero per piazzare alcuni colpi importanti(ssimi) in tutti i reparti del campo. Negli ultimi giorni ci si è sofermati anche e sopratutto sul reparto arretrato".