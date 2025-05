Napoli-Cagliari e Como-Inter, si va verso questa data e orario! Fissato anche l'eventuale spareggio-scudetto a Roma

Ultime news Serie A - Conferme sull'ipotesi di vedere Napoli-Cagliari, in contemporanea a Como-Inter, di giovedì arriva da Il Mattino:

"L'unica sentenza senza appello che può arrivare nella domenica in cui tutti giocano allo stesso orario come una volta, è lo scudetto del Napoli. Perché altrimenti, tutto sarebbe spostato all'ultima giornata. Con la Lega Calcio che, probabilmente, lunedì mattina disporrà l'anticipo al giovedì sera, proprio per tener riservare una data per un eventuale spareggio-scudetto (decisa già la sede: l'Olimpico di Roma)".