Parma-Napoli, Conte arringa la squadra: si è focalizzato su un aspetto tecnico in particolare

Notizie Napoli calcio - Manca sempre meno a Parma-Napoli, gara in programma domenica sera alle 20.45 al "Tardini". La squadra di Conte vuole mantenere il punto di vantaggio sull'Inter e avvicinarsi ancora di più al sogno scudetto.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Conte sta studiando ogni dettaglio in vista di Parma-Napoli. Ecco il retroscena svelato da Castel Volturno:

"A Castel Volturno l’attenzione è alta anche sul gioco aereo. Conte sta insistendo sul tempismo, sull’attenzione, quei dettagli che possono essere fondamentali visto il gap di centimetri determinato dagli infortuni di Buongiorno e Juan Jesus. Conte conosce le ansie dei finali di campionato, lavora su tutti gli aspetti: serenità, consapevolezza, conoscenza tattica, gestione della fatica come nel caso di McTominay. Neres è un’arma a gara in corso, può essere una soluzione in più per aprire la difesa avversaria che per tenere il Parma lontano dalla propria area di rigore in caso di vantaggio".