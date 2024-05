Panchina Napoli, tre nomi nella lista dei desideri di ADL: la mossa su Conte

Calciomercato Napoli - Ultime sulla scelta del Napoli per il ruolo di nuovo allenatore, c'è Pioli in pole con Italiano. Più indietro Gasperini e Conte come riporta Il Mattino:

In cima alla lista dei deisderi del patron De Laurentiis per la panchina del Napoli restano tre nomi: Gasperini, Italiano e Pioli, non necessariamente in ordine di preferenza. Molto dipenderà da alcuni fattori che sono sotto la lente d'ingrandimento di DeLa. Tutti - compreso Conte - sono stati sondati da tempo. Italiano e Pioli rappresenterebbero la continuità sul solco di un'identità che il Napoli ha ormai da tempo; Gasperini (e Conte) la rivoluzione tattica della difesa a tre. Pioli e Italiano in pole. Stuzzicato sul suo possibile approdo al Napoli, Pioli ha provato a glissare. «Penso solo a chiudere il campionato. A fine stagione incontrerò il Milan e vedremo cosa fare. Prima di allora non parlerò con nessun'altra società».