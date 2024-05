Napoli interessato a Luis Alberto? Cosa filtra dal suo entourage

Napoli interessato a Luis Alberto? Da diverso tempi si è letto di un interesse degli azzurri per il centrocampista spagnolo della Lazio. Il classe 1992 non ha vissuto una stagione particolarmente tranquilla nella Capitale dove ci sono state delle frizioni con la società e l'ambiente. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela cosa filtra dall'agenzia che cura gli interessi di Luis Alberto riguardo il suo futuro alla Lazio.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport in merito al futuro di Luis Alberto alla Lazio. Da tempo viene tirato in ballo anche il Napoli tra le squadre che sarebbero interessate al centrocampista spagnolo;

"La You First, scuderia che gestisce il giocatore spagnolo, non ha mai confermato le voci di mercato che sono rimbalzate da Doha o da Siviglia. Neppure quella che vuole il Napoli sulle sue tracce. Luis, a Doha, stavolta andrebbe. L’anno scorso, prima del rinnovo, l’assalto dell’Al-Duhail, quantificato in 15 milioni, non era andato a buon fine".