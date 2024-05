Castel di Sangro, il sindaco: "Ritiro Napoli 25 luglio-8 agosto, tre amichevoli! Sulla Coppa Italia..."

Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso ha parlato durante la trasmissione 'Fuorigioco' in onda su Tele A, del prossimo ritiro della SSC Napoli:

"Le date? Il conto è fatto, si arriverà il 25 mattina e la ripartenza è legata a questioni che sapete, dovrebbe essere l'8 agosto. Coppa Italia al Patini? Non devo sperare a cose negative. Una cosa che non mi è stata prospettata, credo che si possa giocare a Napoli. Cose nuove? Non ci sarà lo scudetto. Si giocheranno 3 amichevole, verranno anticipate le date nella conferenza stampa. Probabilmente si giocherà con il Girona, per le altre ci saranno anche squadre straniere, anche una francese e una tedesca".