Scarlato: "Lang, che qualità ma prendere un altro esterno sarebbe la ciliegina"

Ultime calcio Napoli - Gennaro Scarlato sulle frequenze di Radio Napoli Centrale ha parlato del Napoli:

"Il Napoli sta facendo un ottimo mercato a mio modo di vedere, ha preso delle pedine importanti, vedi De Bruyne e Noa Lang. Sono tutti giocatori di livello alto. Qualcosa penso che si aggiunga in questi giorni, parlo di Gutierrez e Juanlu Sanchez. Forse un centrocampista si deve aggiungere, ma puntare su Vergara come sesto centrocampista non farebbe male. Invece di spendere soldi in giro lo prendi in casa, lo vedo forse l’unico già pronto dei giovani del Napoli. Poi manca la ciliegina, cioè l’esterno offensivo. Se aggiungi un altro giocatore importante, tipo uni alla Lookman, ti fa fare il salto di qualità. Noa Lang? Ha delle qualità importanti, ha capacità di saltare l’uomo. In questo momento non abbiamo visto tutto, la preparazione era molto dura e loro non erano abituati a questa intensità. Bisogna un attimo aspettare per vedere le gambe come rispondono più avanti. Il metodo di Conte? La metodologia fisica è cambiata tanto, ora si fa tutto quello che poi fai in partita. Durante la settimana tipo vai a cercare di riprodurre quello che fai in partita. Conte con questo metodo ha vinto i campionati e va bene così”.