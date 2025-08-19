Lukaku parla con Conte e i compagni dopo l'infortunio, spunta il bellissimo gesto di Di Lorenzo

Lukaku parla con Conte e i compagni dopo l'infortunio, spunta il bellissimo gesto di Di Lorenzo

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito alle mosse della SSC Napoli in merito all'infortunio di Romelu Lukaku e al suo possibile sostituto: 

"Romelu Lukaku ieri ha manifestato tutta la sua tristezza anche a Antonio Conte e ai compagni, con cui pure si era sentito nei giorni di pausa concessi dal club prima del rientro al lavoro. Il capitano Di Lorenzo ha tirato le redini del lavoro, invitando tutti alla calma e lo stesso Romelu si è poi sforzato di ricercare in sé stesso un sorriso".

