Napoli campione d'Italia: quanto incasserebbe il club dalla serie A per la vittoria del tricolore, le cifre

Calcio Napoli - Quanto incasserebbe il Napoli se vincesse lo scudetto? Premesso che a Castel Volturno nessuno si sta sognando di fare questi calcoli perchè il campionato è lungo e tutto ancora può succedere, il Corriere dello Sport analizza quali potrebbero essere le cifre che il club del presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe incassare con la vittoria dello scudetto.

Quanto incassa il Napoli se vince scudetto

Come si legge sul Corriere dello Sport questa mattina, per la sola voce legata al piazzamento in classifica, il tricolore offre più o meno offre venti milioni invece dei circa diciassette del secondo posto o dei quasi quindici del terzo. In sintesi, considerando altre voci di ricavo legate al primo posto, lo scudetto porterebbe al Napoli dalla serie A una cifra vicina a 64,2 milioni di euro.