Napoli-Atalanta, saranno in 50 mila oggi allo stadio Maradona nonostante la viglia di Pasqua e l’orario particolare ma tra questi non ci sarà il presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli-Atalanta, assente De Laurentiis: il motivo

Come svela La Repubblica oggi in edicola, il patron del club partenopeo mancherà poiché trattenuto da impegni all’estero. Tuttavia - si legge - ha già stimolato i giocatori in ogni maniera possibile, in particolare stanziando anche un premio in caso di qualificazione in Champions League.