Miretti-Napoli, si raffredda la pista! Gazzetta: vuole gli azzurri, ma c'è un sospetto

Calciomercato Napoli, gli azzurri cercano un sesto centrocampista ed hanno sempre nel mirino Fabio Miretti: la trattativa con la Juventus, però, non decolla

Calciomercato Napoli - Tra i vari obiettivi per rinforzare la rosa di Conte c'è anche l'acquisto di un sesto centrocampista. Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Yunus Musah del Milan.

Miretti Napoli, no della Juventus

In salita, invece, l'operazione Miretti-Napoli con la Juventus. A svelarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Da qualche giorno i contatti con la Juve per Miretti si sono parecchio raffreddati: l’ultima offerta messa sul tavolo dal Napoli per il centrocampista U21 era di 14 milioni più bonus. La Juve ha tentennato, ma evidentemente non c’è stata l’apertura che desiderava il club di De Laurentiis. Miretti, in un certo senso, si è promesso a Conte, ha detto alla Juve che - se proprio deve andare - il Napoli sarebbe la soluzione più gradita. Ora, però, tocca a Manna fare un passo verso Miretti, suo pupillo dai tempi delle giovanili bianconere. Il giocatore vorrebbe conoscere in fretta il suo futuro. E il silenzio del Napoli degli ultimi giorni ora appare un po’ sospetto".

