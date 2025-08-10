Kevin De Bruyne CAM in Napoli-Girona: una doppietta, un assist e un gol fallito | VIDEO

Highlights Napoli-Girona 3-2 - Nel corso della seconda amichevole internazionale degli azzurri, è arrivata la doppietta di Kevin De Bruyne che segna così i primi gol con la maglia dei partenopei. Uno di precisione col destro, l'altro di potenza col sinistro. KDB poi esulta con Lukaku e la loro celebrazione è già virale. Ma il belga è stato assoluto protagonista, servendo su calcio d'angolo anche un assist per il colpo di testa vincente di capitan Di Lorenzo. Ma prima di sbloccarsi, a inizio gara si era divorato il vantaggio su passaggio di Lukaku.

Ecco il video con la De Bruyne-CAM!