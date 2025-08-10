Napoli-Girona, Gazzetta avverte: la difesa non è più inespugnabile. Meret è meno sereno, Rrahmani è tornato umano

RrahmaniRrahmani

Napoli Girona 3-2, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato anche gli aspetti meno convincenti dell'amichevole di ieri

Notizie Napoli calcio - Ieri il Napoli ha battuto 3-2 il Girona in amichevole a Castel di Sangro: grande protagonista è stato Kevin De Bruyne, trascinatore degli azzurri con due gol ed un assist. 

Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport che analizza anche gli aspetti meno positivi della gara:

"Da lì all’intervallo, poi, il Napoli cala d’intensità e soprattutto di attenzione difensiva. Stuani — meteora alla Reggina in gioventù — ne approfitta, siglando la doppietta che riapre il match e mette a nudo qualche piccola crepa già vista nelle precedenti uscite dei campioni d’Italia. Il fortino non è più inespugnabile, Rrahmani è tornato umano dopo una stagione da Super Saiyan e Meret conferma la sensazione di molti: l’arrivo di Milinkovic Savic avrà pure alzato il livello della concorrenza, ma potrebbe condizionare la serenità del portiere dei due scudetti. E pure Juan Jesus, unico centrale mancino attualmente disponibile visto il protrarsi del recupero di Alessandro Buongiorno e per la prima volta schierato titolare accanto al centrale kosovaro, non è stato certo irreprensibile nell’azione del 2-3". 

