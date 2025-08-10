Highlights Napoli-Sorrento 4-0, gol e sintesi della partita amichevole a Castel di Sangro | VIDEO

Highlights Napoli Sorrento 4-0: guarda su CalcioNapoli24 il video con tutti i gol e la sintesi della partita amichevole in ritiro a Castel di Sangro. Si tratta della sesta amichevole degli azzurri in questo ritiro pre campionato dopo quelle con Arezzo (persa 0-2), quella con il Catanzaro (vinta 2-1), quella con il Brest (persa 1-2) e quella con la Casertana (pareggiata 1-1) e Girona.

Highlights Napoli Sorrento: gol e sintesi

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Napoli-Sorrento 4-0 è la sesta amichevole 2025/2026 degli uomini di Conte, in ritiro in Alto Sangro. I campioni d’Italia del Napoli sono scesi in campo nella quarta gara stagionale giocata allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, dove la squadra di Conte è in ritiro precampionato fino al 14 agosto.

Guarda su CalcioNapoli24 il video highlights con tutti i gol, le azioni e le fasi salienti di Napoli vs Sorrento.

NAPOLI-SORRENTO 4-0

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic (25' st Contini); Mazzocchi, Beukema (25' st Obaretin), Marianucci, Spinazzola (25' st Vergara); Hasa (35' st Coli Saco), Gilmour, McTominay; Neres (1' st Zanoli), Lucca (25' st Lukaku), Lang (42' st Ambrosino). A disposizione: Meret, Ferrante, Juan Jesus, De Bruyne, Rrahmani, Olivera, Politano, Di Lorenzo, Lobotka, Cheddira, Anguissa. All.: A. Conte

SORRENTO (3-5-2): Del Sorbo (1' st Harrasser); Solcia (16' st Shaw), Di Somma (1' st Carillo), Fusco (45' st Ruggiero); Paglino (24' st Piras), Cangianiello (24' st Tonni), Franco (16' st Matera), Cuccurullo (1' st Potenza), Colombini (1' st Esposito); D’Ursi (1' st Riccardi), Plescia (16' st Russo). A disposizione: D’Aniello, Boccarusso, Guarracino. All.: M. Conte

ARBITRO: Marotta di Sapri

MARCATORI: 12' pt Lucca, 21' pt McTominay, 30' st Hasa, 40' st Lukaku

ASSIST: Spinazzola, Marianucci, Vergara, Zanoli

NOTE: spettatori 7.200. Ammonito: 30' pt McTominay (N). Angoli: 12-0 per il Napoli. Recupero: pt 2', st 2'.