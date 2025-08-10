Repubblica - Juanlu Sanchez, il Napoli non lo molla: il sì del calciatore può sbloccare la trattativa

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli, Juanlu Sanchez resta vicino: il sì del calciatore può sbloccare l'affare col Siviglia

Ultime notizie calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica racconta la trattativa Juanlu Sanchez:

"Il Napoli, intanto, non ha mollato neanche Juanlu Sanchez, terzino destro dell’under 21 spagnola e del Siviglia. La trattativa non si è ancora sbloccata, ma il Napoli sta definendo gli ultimi aspetti di un affare laborioso considerando pure l’inserimento del Wolverhampton. Ma la volontà del gioiellino cresciuto nel club andaluso sta facendo la differenza. È l’effetto Conte. Quello che sta caratterizzando positivamente il mercato dei campioni d’Italia".

Juanlu Sanchez col Siviglia
