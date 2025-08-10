Napoli-Girona, una aspetto del primo tempo ha sorpreso: Conte ha mostrato una novità tattica

Notizie Napoli calcio - Ieri il Napoli ha battuto 3-2 il Girona in amichevole a Castel di Sangro: grande protagonista è stato Kevin De Bruyne, trascinatore degli azzurri con due gol ed un assist.

Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport sulla gara del Patini:

"Al di là delle stelle filanti di Kevin e della prima produzione offensiva, l'aspetto più interessante lo regala il pressing della prima mezzora: molto offensivo, intenso, feroce, estenuante. Con la novità di una pressione uomo contro uomo sulle rimesse avversarie e le costruzioni da palla inattiva a ridosso dell'area. Una mossa che funziona benissimo mandando in tilt il fraseggio e che frutta il gol del 2-0. In tre tocchi: recupero di Lobotka, palla a Lukaku e assist a De Bruyne. Per la cronaca, già al 3' Lobo aveva creato un'occasione con un recupero altissimo. I ritmi sono davvero elevati e imparagonabili a quelli di un Girona letteralmente stordito dall'aggressività del Napoli".