Napoli-Girona, la reazione di Conte alla prestazione degli azzurri: il retroscena

Amichevole Napoli Girona 3-2, la reazione di Antonio Conte dopo la prestazione degli azzurri

Notizie Napoli calcio - Ieri il Napoli ha battuto 3-2 il Girona in amichevole a Castel di Sangro: grande protagonista è stato Kevin De Bruyne, trascinatore degli azzurri con due gol ed un assist. 

Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport sulla gara del Patini:

"Conte pretendeva una reazione e per trequarti del primo tempo è puntuale: pressioni asfissianti, ritmo rock e tre gol in appena 23 minuti; quasi quanto il carnet delle precedenti quattro amichevoli (4). Il primo lo segna Di Lorenzo di testa, su angolo battuto da De Bruyne: con quei piedi, beh, la soluzione dai calci piazzati va sfruttata. Il problema, però, è che dopo una porzione giocata a ritmi da metà stagione, forsennati tanto da surclassare il Girona nelle due fasi, il Napoli accusa la stanchezza e cala di botto".

