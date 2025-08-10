Il Mattino: rassicurazioni sull'infortunio di Miguel Gutierrez, ma il Napoli attende le visite a Villa Stuart

Calcio Mercato  
Il Mattino: rassicurazioni sull'infortunio di Miguel Gutierrez, ma il Napoli attende le visite a Villa Stuart

Calciomercato Napoli, rassicurazioni sull'infortunio di Miguel Gutierrez: gli azzurri attendono però le visite mediche per l'ok

Ultime notizie calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela le ultimissime news sull'affare Miguel Gutiérrez:

"De Laurentiis viaggia con due mesi d'anticipo sulla concorrenza e mentre gli altri cioè Milan, Inter e Juventus s'affannano a tappare buchi e colmare lacune, il patron ha già quasi pronta la squadra dell'anno prossimo. In queste ore, approfittando anche della presenza in Val di Sangro dei vertici del Girona, ci sarà la definizione della trattativa per il terzino sinistro Gutierrez: guardarsi in faccia aiuta a chiudere gli affari molto meglio delle interminabili call. 18 milioni agli spagnoli, che hanno accettato, più piccoli bonus in corso di definizione e il 24enne terzino approderà alla corte di Conte. C'è fretta a chiudere anche per poter valutare le sue condizioni: ha subito una operazione alla caviglia 35 giorni fa, è in piena ripresa, e per settembre dovrebbe essere pronto. Per questo, nonostante le rassicurazioni, si attende il controllo a Villa Stuart".

Miguel Gutierrez col Girona
Notizie Calcio Napoli
