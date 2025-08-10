Juanlu-Napoli, Moretto: "Fissata una deadline per chiudere l'operazione, il calciatore è irremovibile"

Calciomercato Napoli - Matteo Moretto, esperto di mercato, ha riportato alcuni aggiornamenti sulle trattative del Napoli. In particolare ci sono novità per l'arrivo di Juanlu Sanchez in azzurro:

"Il Napoli ha fissato la deadline per l’affare Juanlu Sánchez per la settimana prossima, il club azzurro continua a essere fiducioso e la pista resta viva, Juanlu ha ribadito al Siviglia nelle scorse ore che vuole solo il club azzurro. La società partenopea è sicura di aver fatto il massimo, offrendo i 17 milioni che il Siviglia chiedeva poche settimane fa, ed è sicura che la volontà del calciatore potrebbe rivelarsi decisiva".