Assalto a Musah! Gazzetta: nuova offerta ufficiale al Milan, è il primo obiettivo di Conte

Rassegna Stampa  
MusahMusah

Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per il centrocampista Yunus Musah: è il primo obiettivo di Conte, nuova offerta ufficiale al Milan

Calciomercato Napoli - Yunus Musah resta un obiettivo del Napoli. Il centrocampista del Milan era stato molto vicino agli azzurri, ma la trattativa si era poi arenata. Adesso il Napoli è tornato alla carica per accontentare Conte in mediana. 

Musah Napoli aggiornamenti 

Su Musah c'è anche il Nottingham Forest ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista preferirebbe restare in Italia: 

"Nelle ultime ore il Napoli è tornato alla carica per il centrocampista del Milan con un’offerta ufficiale da 22 milioni più bonus. Così, all’improvviso, dopo essere stato vicino a Yunus a giugno e poi averlo abbandonato, dirottando soldi e interesse verso altri lidi.

Sospetto che si è trasformato in certezza con il ritorno di fiamma per Musah, centrocampista polivalente che Antonio Conte aveva messo in cima alla lista dei desideri estivi. È lui il mediano fisico che Antonio vorrebbe mettere in concorrenza con Anguissa e pure al suo posto".

Musah
