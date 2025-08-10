Assalto a Musah! Gazzetta: nuova offerta ufficiale al Milan, è il primo obiettivo di Conte

Calciomercato Napoli - Yunus Musah resta un obiettivo del Napoli. Il centrocampista del Milan era stato molto vicino agli azzurri, ma la trattativa si era poi arenata. Adesso il Napoli è tornato alla carica per accontentare Conte in mediana.

Su Musah c'è anche il Nottingham Forest ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista preferirebbe restare in Italia:

"Nelle ultime ore il Napoli è tornato alla carica per il centrocampista del Milan con un’offerta ufficiale da 22 milioni più bonus. Così, all’improvviso, dopo essere stato vicino a Yunus a giugno e poi averlo abbandonato, dirottando soldi e interesse verso altri lidi.

Sospetto che si è trasformato in certezza con il ritorno di fiamma per Musah, centrocampista polivalente che Antonio Conte aveva messo in cima alla lista dei desideri estivi. È lui il mediano fisico che Antonio vorrebbe mettere in concorrenza con Anguissa e pure al suo posto".