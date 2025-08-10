Paura per Lo Monaco, brutto incidente stradale! È stato trasportato in ospedale: le condizioni

Lo MonacoLo Monaco

L’ex ad del Catania, Pietro Lo Monaco, che sta aiutando l’Enna calcio nella composizione della squadra del campionato di serie D, è rimasto vittima di un incidente stradale nella zona del Palermitano.

Indicente Lo Monaco, la ricostruzione

Secondo quanto raccolto dal portale Vivienna.it, Lo Monaco era a bordo della sua macchina quando, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo. E’ stato soccorso e trasportato in ospedale ma stando alle prime informazioni le sue condizioni sono serie. Ha rimediato delle lesioni in varie parti del corpo.

La redazione di CalcioNapoli24,it augura al direttore Lo Monaco un pronta e veloce guarigione. 

