Dove vedere Napoli-Sorrento gratis in Tv e streaming: canale e orario

Napoli Sorrento dove vederla? L'altra amichevole della squadra di Conte che scenderà in campo con Napoli Sorrento in tv e streaming per vederla in diretta, vediamo come sarà possibile seguirle. La partita amichevoleNapoli Sorrento, dove vederla?

Dove vedere Napoli Sorrento

Napoli Sorrento, dove vederla? C'è grande attesa per quella che sarà il prossimo test degli azzurri per prepararsi al meglio della froma. Altri minuti nelle gambe in vista del campionato Serie A per l'inizio della nuova stagione del Napoli di Antonio Conte. Dove vedere Napoli Sorrento domenica 10 agosto ore 11:00?

Dove vedere Napoli Sorrento Streaming live

Napoli Sorrento streaming Gratis - Dove guardare in diretta streaming Napoli Sorrento? Ci sarà soltanto un modo per dove vedere Napoli Sorrento in streaming e si potrà farlo seguendo la partita amichevole su Sky o OneFootball dopo però aver prima sottoscritto un abbonamento.

Napoli Sorrento in tv: in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli Sorrento dove vederla Tv in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction con i nostri inviati.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.