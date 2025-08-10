Calciomercato Napoli, occasione Zinchenko! Il Mattino: proposto gratis al Napoli, l'idea

Ultime notizie calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino rilancia il nome di Zinchenko per gli azzurri, un'occasione dalla Premier League:

"Ecco, le occasioni della Premier per lo shopping di dopo Ferragosto. Intascati quasi 28 milioni di euro dall'Atletico Madrid per Jack Raspadori, ecco come al solito, Manna è pronto a investirli immediatamente. Le tentazioni per gli affari last minute portano a riflessioni: c'è sul piatto il 28enne nazionale ucraino Oleksandr Zinchenko, esterno basso (negli ultimi tempi) ma soprattutto anche ala sinistra con un grande senso tattico che potrebbe lasciare l'Arsenal ed è stato proposto al Napoli. Nazionale ucraino, molto impegnato anche nelle questioni politiche del suo Paese (ha dovuto cancellare alcuni post dopo lo scoppio della guerra con la Russia) cerca maggiore sono pronti a darlo via gratis, anche perché ha un solo anno di contratto. E qui c'è la riflessione".