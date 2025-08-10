Napoli-Sorrento, che orgoglio per Mazzocchi: è il capitano! Ecco chi sarà il suo vice | FOTO
Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Amichevole Napoli-Sorrento dopo dodici giorni di ritiro per il Napoli di Antonio Conte in Alto Sangro, sesta amichevole degli azzurri. Oggi 10 agosto allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (calcio d’inizio alle ore 11) la formazione guidata da Antonio Conte affronterà il Sorrento, che milita nel campionato di Serie C. A indossare la fascia di capitano sarà Pasquale Mazzocchi, vice capitano Leonardo Spinazzola.
Formazioni ufficiali Napoli-Sorrento
Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Sorrento:
- SSC Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola; Hasa, Gilmour, Mc Tominay; Neres, Lucca, Lang. A disposizione: Meret, Contini, Ferrante, Jesus, Lukaku, De Bruyne, Rrahmani, Olivera, Politano, Di Lorenzo, Obaretin, Vergara, Zanoli, Lobotka, Ambrosino, Cheddira Saco, Anguissa. All.: A. Conte
- Sorrento (3-5-2): Del Sorbo; Solcia, Di Somma, Fusco; Paglino, Cangianiello, Franco, Cuccurullo, Colombini; D’Ursi, Plescia. A disposizione: Harrasser, D’Aniello, Boccarusso, Shaw, Carillo, Tonni, Piras, Potenza, Matera, Guarracino, Esposito, Riccardi, Russo, Ruggiero. All.: M. Conte
