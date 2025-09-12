Lucca in campionato e Hojlund in Champions? CorSport: dipenderà solo da un aspetto

HojlundHojlund

Notizie Napoli calcio - Sabato c'è Fiorentina-Napoli e molti si chiedono se sarà subito l'occasione di vedere in campo dal primo minuto RasmusHojlund.

Il ballottaggio tra Hojlund e Lucca è aperto, soprattutto perchè subito dopo ci sarà la trasferta di Champions League contro il Manchester City. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport:

"Lucca si scalda per la Fiorentina, poi ci sarà il City in Champions, quindi il Pisa al Maradona. Tre gare in nove giorni, sei in meno di un mese. Nel primo tour de force Lucca scoprirà anche l'alternanza con Hojlund. Magari toccherà a lui soprattutto in Serie A, ma al momento si tratta solo di ipotesi: tutto dipenderà dal campo, dal lavoro quotidiano, dalle risposte che Conte otterrà in gara e in allenamento. E poi le sfide durano novanta minuti e con i cinque cambi ci sarà bisogno di tutti". 

