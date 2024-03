CorSport - Kvaratskhelia salta Napoli-Atalanta! Ecco quando tornerà a disposizione

Khvicha Kvaratskhelia ci sarà per Napoli-Atalanta? Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport è stata presa una decisione definitiva da parte delle tre parti in causa ovvero staff medico, Calzona ed anche il calciatore. Le possibilità che Kvara possa essere della partita delle ore 12.30 sono davvero praticamente pari allo zero.

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport in merito alle condizioni di Kvaratskhelia ed alla possibilità che possa essere della gara delle ore 12.30 contro l'Atalanta allo stadio Maradona:

"Fuori dallo spareggio per l’Europeo, poi conquistato ai rigori, fuori dallo spareggio con l’Atalanta per il quinto posto, da consegnare ai suoi amici del Napoli: perché rischiare ha un senso ma anche no.

C’erano poche speranze, guardando Kvara che si toccava l’inguine, dolente e rassegnato, e ieri mattina, nelle rifinitura, l’illusione concessa dal ballo nello spogliatoio, per festeggiare la qualficazione agli Europei, è diventato tormento: che in genere si sistema sempre un po’ più in là dell’estasi, chissà mai perchè. Ma è bastato osservarlo per capire che a questo punto - e lo deciderà il corpo, con il sostegno dello staff medico - conviene aspettare la prossima, a Monza",