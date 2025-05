Conte: "Ecco le condizioni di Neres e McTominay in vista di Parma"

L'allenatore del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti in vista del match in casa del Parma:

"McTominay ha avuto qualche problemino, più di uno li ha avuti. Troveremo una soluzione a prescindere, il gruppo è formato da ragazzi che hanno superato difficoltà importanti durante la stagione e cercheremo di trovare la migliore soluzione.

Neres ha recuperato, è entrato per otto-dieci minuti perchè quella era la sua autonomia. Questa settimana ha fatto sempre lavoro in gruppo, l'autonomia è aumentata ma viene da 50 giorni di inattività e non può essere uno pronto all'impiego dal 1'"