Napoli-Cagliari di giovedì? Repubblica: spunta la dura reazione di De Laurentiis alla richiesta dell'Inter!

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica svela la reazione di De Laurentiis alla richiesta dell'Inter di giocare giovedì l'ultima giornata:

"Se i giochi resteranno aperti, lunedì in Legadi Serie A i presidenti dovranno accordarsi su quando giocare. L’Inter insiste per giovedì 22 maggio, data che consentirebbe poi di giocare lo spareggio scudetto il 25, lasciando ai nerazzurri cinque giorni per preparare la finale di Champions del 31 a Monaco di Baviera. De Laurentiis non è d’accordo: perché rischiare di festeggiare il tricolore di giovedì, senza trarne vantaggio? L’impressione è che una quadra si troverà . Magari indicando da subito una sede per l’eventuale spareggio diversa da San Siro, che dovrebbe essere quella naturale, in ragione della migliore differenza reti dei milanesi. Ma anche in caso di accordo, la disputa su quando e dove giocare sarebbe un’altra buca in un finale di stagione accidentato, fra polemiche su Var e designazioni arbitrali. L’ultima l’hanno sollevata i tifosi interisti, riguardo alla nomina di Marco Guida come assistente al Var per la gara di domani a San Siro. L’arbitro, nato a Pompei, l’8 aprile scorso a Radio CRC ha dichiarato di non volere arbitrare gli azzurri. A Napoli vive, con la famiglia, «e pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire due giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno»".