Fattore McTominay-Anguissa, Gazzetta li incorona: il 30% del fatturato d’attacco del Napoli

Notizie Napoli calcio - Scott McTominay e Frank Zambo Anguissa, dai loro piedi passa tanto delle fortune del Napoli. Non solo fisicità e dinamismo, ma anche qualità e gol pesantissimi.

Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il duo Anguissa-McTominay abbia prodotto in coppia ben 17 gol:

"Cinquantasette (57) reti, tre sono arrivati come cadeu da autoreti, cinque appartengono a Kvaratskhelia che sembra una carezza lontana e perduta tra i ricordi, e diciassette rientrano nel pacchetto regali della premiata ditta McTominay-Anguissa, i centrocampisti extralarge che fanno tutto, anche ciò che non dovrebbe rientrare nelle proprie competenze. Ma al tandem – per senso d’appartenenza “territoriale” – andrebbe aggiunto anche Phillip Billing, l’altro “intruso” nelle statistiche che con il gol all’Inter allo scadere ha tenuto vivo il campionato, anzi l’ha spalancato, ed ha avvicinato i centrocampisti ad una media del 30 per cento del fatturato interno netto".