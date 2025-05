Fassone: "Vi spiego pregi e difetti delle società di Napoli e Inter! Stadio e centro sportivo? ADL non era convinto che..."

Ultime notizie SSC Napoli - Marco Fassone, ex dirigente anche di Napoli e Inter, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino, ecco alcuni passaggi interessanti:

Napoli e Inter, due mondi differenti da un punto di vista finanziario.

¬ęDue concezioni radicalmente diverse. Da un lato De Laurentiis, l'ultimo dei grandi presidenti italiani, che ha sempre lavorato con una gestione autonoma, mai pensando alla quotazione in Borsa o a chiedere finanziamenti come tanti grandi club dal 2012 al 2020. Ha sempre mantenuto la barra dritta con una gestione autosufficiente, quella della classica famiglia italiana. Ho lavorato con De Laurentiis per due anni, dal 2010 al 2012, e quella √® rimasta la sua impostazione: non si √® mai spinto in investimenti a rischio e il risultato √® stato avere chiuso non in attivo soltanto un paio di bilanci in serie A. Dall'altro lato, l'Inter, ovvero Oaktree, il fondo che ha assunto la propriet√† del club dopo Thohir e Zhang, l'ultimo presidente che non √® riuscito a saldare il debito della holding alla fine della scorsa stagione calcistica. Ci sono visioni differenti perch√© il reale obiettivo di Oaktree √® sistemare l'Inter dal punto di vista economico e finanziario e poi cederla entro 4-5 anni, ovviamente auspicando risultati che possano fare aumentare il valore del club, con un prezzo superiore al miliardo. Non √® l'obiettivo di De Laurentiis, di sicuro¬Ľ.

De Laurentiis a cosa aspira?

¬ęA mantenere il Napoli su questo livello con investimenti mirati, producendo utili di bilancio e distribuendo, se possibile, i dividendi tra gli azionisti. √ą un modello da vecchio presidente assolutamente virtuoso e che io cito quando spingo potenziali investitori a porre la loro attenzione sul calcio¬Ľ.

Questo scudetto, dal punto di vista economico, vale pi√Ļ per il Napoli o l'Inter?

¬ęLa premessa √® che per un club sotto questo aspetto cambia poco arrivare al primo posto o al secondo, se non per quanto riguarda il market pool della Champions League che varia in base al piazzamento. Bonus sponsor e quote dei diritti televisivi sono relativi, in quanto vi √® il costo aggiuntivo dei premi da pagare ai calciatori. Nell'ottica di Oaktree, della propriet√† dell'Inter, accumulare titoli √® importante per poi cedere il club a un valore pi√Ļ elevato. Per questa ragione una accettabile perdita di esercizio va bene a Oaktree, non a De Laurentiis. Oaktree deve "uscire" dalla propriet√† entro quattro-cinque anni, De Laurentiis no¬Ľ.

Al di là dello scudetto, c'è un necessario cambio di rotta: il Napoli deve dotarsi di un centro sportivo ed è stato sollecitato dal Comune a investire sullo stadio Maradona. Sarebbe un ulteriore fattore di crescita per il club.

¬ęQuando io andai via nel 2012 De Laurentiis non era convinto che la patrimonializzazione del club fosse cos√¨ utile. Non so in questi anni cosa sia cambiato, e se qualcosa √® cambiata. Ma credo che De Laurentiis far√† questo investimento sulle strutture solo se intravedr√† un reale ritorno per il club in termini di ricavi aggiuntivi. Mi √® sempre sembrato chiaro che volesse essere prudente¬Ľ.