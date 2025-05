Corbo: "Conte oggi ha il dovere di chiarire il suo futuro per rispetto dei tifosi"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io credo che Conte oggi abbia il dovere di parlare del suo futuro. Il Napoli si sta giocando lo Scudetto in un campionato che a me piace paragonare a un deserto, perché non c'è nessuno e assistiamo da un po' di tempo a una fuga dal primato, dall'Inter al Milan passando per le altre. Oggi la città è tra due fuochi: da un lato il futuro di Conte e dall'altro la corsa-Scudetto. Per questo oggi Conte per me deve chiarire il suo futuro, deve far capire se rispetterà il contratto e i patti oppure no. Vedremo se lo farà e se rispetterà i tifosi"