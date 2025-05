Conte, discorso verso Parma-Napoli: "Avete meritato di giocarvi lo Scudetto", DVD personalizzati e la frase sulla "fame" dei crociati

Ultime notizie SSC Napoli - Spunta il discorso di Antonio Conte alla squadra a Castel Volturno, lo riporta l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"Per lo sbarco in Emilia, Conte mantiene riservata la sua decisione, prova e riprova varie soluzioni, tenterà di fare una legittima pretattica anche per provare a fare qualche sorpresa a Chivu: ieri ha iniziato l'allenamento a mezzogiorno perché in una interminabile full immersion ha voluto spiegare alla squadra ancor più approfonditamente, cosa temere del Parma. E poi li ha lasciati andar via con una serie di dvd personalizzati, in base alle varie chiavi tattiche. Per prima cosa, Conte ha preso la classifica e l'ha cancellata: perché nessuno deve illudersi che quei 46 punti di differenza tra Parma e Napoli domani si noteranno in campo. No, dice Conte, loro devono salvarsi. E la salvezza dà la stessa fame e le stesse motivazioni dello scudetto. La tensione è nell'aria, nonostante le prove di normalità e il tentativo di Conte di vivere questa attesa come se nulla fosse. «Vi siete meritati di arrivarvi a giocare il campionato in questi 180 minuti» ripetono lui e il resto dello staff".