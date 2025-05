Osimhen-Juventus, c'è l'accordo! De Laurentiis tentenna, ma può avallare la cessione: le ultime

Ultime calciomercato - Victor Osimhen resta un obiettivo concreto della Juventus per la prossima stagione. Il centravanti di proprietà del Napoli, ma in prestito al Galatasaray, ha una clausola di 75 milioni valida solo per l'estero.

Osimhen-Juventus le ultime

Ecco quanto scritto da Tuttosport sulla trattativa Juventus-Osimhen e la posizione del Napoli di De Laurentiis:

"Poi c’è il nodo Osimhen, la vera grana di don Aurelio. Il Napoli non può permettersi l’ingaggio del nigeriano (10 netti a stagione), ma al momento sull’attaccante c’è solo la Juventus di Giuntoli, che ha già un accordo con bomber classe 1998. De Laurentiis, che preferirebbe non rinforzare una rivale e cederlo all’estero, prima o poi avallerà la cessione, visto il rischio di perdere a parametro zero il centravanti del suo primo scudetto".