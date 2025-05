Calciomercato Napoli - Il Napoli di Conte tra presente e futuro: la testa è a Parma, dove gli azzurri si giocano lo scudetto, ma nelle segrete stanze di Castel Volturno si lavora anche sulla costruzione della squadra dell'anno prossimo.

Come riportato da Tuttosport, non verranno riscattati Okafor e Billing, mentre Hasa sarà ceduto in prestito. Rientreranno Cajuste, Cheddira e Lindstrom dai rispettivi prestiti e l’obiettivo del ds Manna sarà quello di cederli a titolo definitivo per monetizzare.