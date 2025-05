Moretto svela: "Osimhen-Al-Hilal, no del Napoli alla proposta! E nel frattempo la Juve..."

Calciomercato Napoli, arrivano novità per Victor Osimhen. A svelare gli aggiornamenti è Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano con cui collabora: “

“Arriva una conferma, ovvero Al-Hilal si è fatto avanti per Victor Osimhen: è tornato a bussare alla porta del giocatore. Non un’offerta ma un sondaggio concreto sia con il giocatore che con il Napoli, ma le cifre che circolano dall’Arabia potrebbero non soddisfare il Napoli che ha fissato una clausola da 75 milioni di euro. Dunque è arrivato un ‘no’ secco del Napoli che vuole i soldi della clausola per l’attaccante. La Juventus, da parte sua, è disposta a un maxi sforzo per Osimhen arrivando anche a 75-80 milioni di euro: il nigeriano è il primo vero grande obiettivo bianconero”.